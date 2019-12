Garanti BBVA, the Export Import Bank of China'dan 300 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli kredi sağladı.

Garanti BBVA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, the Export Import Bank of China'dan (Çin Exim Bank) 300 milyon doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA