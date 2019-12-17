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Garanti BBVA'da yeni yıl, kredisiyle birlikte geliyor

Garanti BBVA'nın, Yeni Yıl Kredisi kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek.

17.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:32Garanti BBVA'da yeni yıl, kredisiyle birlikte geliyor
Garanti BBVA'nın, Yeni Yıl Kredisi kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yılın son günlerinde küçük büyük fark etmeden bütün ihtiyaçlara yönelik cazip fırsatlarla Yeni Yıl Kredisi sunuyor.
31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek.
Yeni Yıl Kredisi kullanmak isteyenler; Garanti BBVA şubelerinden, www.garantibbva.com.tr adresindeki İnternet Şubesi'nden, Garanti BBVA Mobil'den ve 444 0 335 Anında Kredi Hattı'ndan başvuruda bulunabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten şu değerlendirmede bulundu:
"2020'yi karşılarken, çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin yeni yıla diledikleri gibi hazırlanabilmesi, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uygun faiz ve vadelerde, hızlı ve kolay bir şekilde alabilecekleri Yeni Yıl Kredisi'ni hazırladık. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz Garanti BBVA mobil ve internetten başvuranlar, şubeye gitmeden hızlı ve kolayca başvuru yapabiliyor. Kredi tutarı anında müşterimizin hesabına yatırılıyor. Şubelerimize yapılan başvurularda ise sadece nüfus cüzdanı yeterli oluyor."

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Kaynak: AA

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