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Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi" fırsatı

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin bayram öncesinde artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla, bayrama özel 60 aya varan vadelerle "Bayram Kredisi" fırsatı sunuyor.

06.08.2019 11:40 Garanti BBVA'dan
Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin bayram öncesinde artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla, bayrama özel 60 aya varan vadelerle "Bayram Kredisi" fırsatı sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, bayram heyecanını yaşayanların her türlü alışverişine ve esnafın bu dönemde artan ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla, 16 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya kapsamında cazip fiyat ve uzun vade seçenekleri kullanıcıları bekliyor.
Krediye Garanti BBVA şubeleri, Garanti BBVA İnternet/Mobil ve Garanti BBVA Anında Kredi Hattı (444 0 335) üzerinden başvurulabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten şu değerlendirmede bulundu:
"Banka olarak, yaklaşan bayram hazırlıkları için müşterilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamalarına katkı sağlamak üzere cazip koşullar sunan kredi kampanyamızı devreye aldık. Gerek bireysel müşterilerimizin gerekse esnafımızın bu dönemdeki ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla uygun faiz ve 60 aya varan vade seçenekleri sunuyoruz. Müşterilerimiz diledikleri kanaldan krediye hızlı ve kolayca başvurabilir, şubeye gitmeden hesaplarına aktarılan krediyi kullanmaya başlayabilir. Garanti BBVA olarak müşterilerimizin bayramını kutlarken, tüm özel günlerde olduğu gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ekonomi

Kaynak: AA

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