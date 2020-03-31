Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: İnsan tasarruf edilecek bir kaynak değildir

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, panik aksiyonlardan kaçınılması gerekliliğine dikkati çekerek, "Asla ve asla insan, tasarruf edilecek bir kaynak değildir. Bu dönem, sosyal olarak da birbirimize sahip çıkmamız gereken bir dönemdir" dedi.

Kaynak: Dunya.com