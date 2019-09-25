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"Garanti BBVA Güz Konserleri" cazın önemli isimlerini ağırlayacak

Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.

25.09.2019 16:36
Sun Drew the Gun, Gary Smulyan, Ralph Moore Band ve Janus Rasmussen "Garanti BBVA Güz Konserleri"nde müzikseverlerle buluşacak.
Caz dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak etkinliğin ekim ayındaki ilk konuğu, gitarist ve söz yazarı Louisa Roach önderliğindeki Liverpool çıkışlı She Drew The Gun topluluğu olacak. Grup 4 Ekim'de Babylon'da sahne alacak.
Altı kez Grammy ödülüne layık görülen New Yorklu bariton saksofoncu Gary Smulyan, tenor saksofoncu Ralph Moore ile aynı sahneyi paylaşacak. İkili 7-8 Ekim'de Nardis Jazz Club'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.
İzlandalı elektro-pop grubu Bloodgroup'un üyelerinden biri olan ve grubun 2013'te ayrılmasının ardından solo kariyerine devam eden müzisyen Janus Rasmussen, 26 Ekim'de Salon İKSV'de konser verecek.

Anders Fogh Rasmussen, Liverpool, Güncel

Kaynak: AA

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