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Garanti BBVA ile Doğan Holding'den iş birliği

Garanti BBVA'nın Global Ödemeler ürünüyle SWIFT FileAct kanalını Türkiye operasyonları için kullanan ilk Türk firması Doğan Holding iştiraki Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ oldu.

11.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:04Garanti BBVA ile Doğan Holding'den iş birliği
Garanti BBVA'nın Global Ödemeler ürünüyle SWIFT FileAct kanalını operasyonları için kullanan ilk Türk firması Doğan Holding iştiraki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ oldu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Doğan Holding, teknolojik yeniliklerde öncü banka olan Garanti BBVA ile devam eden iş birliği kapsamında, hazine operasyonlarını SWIFT FileAct kanalı aracılığıyla gerçekleştirmeye başladı.
Bu kapsamda Doğan Holding iştiraki Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ, Garanti BBVA'nın, hem lokal hem de uluslararası firmaların Türkiye'deki hazine operasyonları için geliştirdiği Global Ödemeler ürününü kullanarak SWIFT FileAct kanalı vasıtasıyla işlemlerini gerçekleştiren ilk Türk firması oldu. Garanti BBVA, söz konusu Global Ödemeler ürünüyle kurumsal müşterilerine hazine işlemlerini merkezileştirerek tek bir kanaldan yönetebilme imkanı sunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, şunları kaydetti:
"Kurumsal bir Türk firması, ilk kez Türkiye operasyonları için SWIFT FileAct kanalını kullanarak Garanti BBVA ile işlem gerçekleştirdi. Doğan Holding'le yaptığımız iş birliği kapsamında bu teknolojinin Türkiye'de kullanılmasına öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Yurt dışında kullanılan veya gelişmekte olan sistemleri Türkiye'deki kurumsal müşterilerimizin hizmetine sunmak her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hazine operasyonlarını merkezi olarak yöneten uluslararası ve Türkiye'de yerleşik kurumlar Global Ödemeler ürünümüzü kullanarak bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Global Ödemeler ürünümüzün yanı sıra uluslararası ödemeler alanında müşteri odaklı, şeffaf, daha hızlı ve takip edilebilir ürünler sunmak üzere inovatif çalışmalarımız devam ediyor."
Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Bora Yalınay ise Doğan Holding ve bağlı grup şirketleri olarak yeni teknolojilere çok önem verdiklerini aktararak, "2011'den beri devam eden Hazine ve Risk Yönetim Sistemleri yatırımlarımızın yanı sıra tüm dünyada finansal ortak ödeme platformu olan SWIFT sistemine 2018'de üye olduk. Grubumuzun ödeme altyapısını güvenli bir şekilde bankalarla entegre olarak SWIFT üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bu sistemle alınan banka ekstre bilgilerini ERP sistemleriyle entegre ederek hızlı ve dijital muhasebe alanında önemli bir adım attık. Türk şirketlerinin global ve güvenli ödeme sistemleriyle dünyadaki en iyi uygulamaları kullanmaları çok önemli. Bu yönde Garanti BBVA ve diğer bankaların desteğine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Doğan Holding, Türkiye, Suzuki, Güncel

Kaynak: AA

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