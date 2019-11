Garanti Ödeme Sistemleri, kasım ayının geleneksel hale gelen alışveriş indirimi "Efsane Cuma"yı bol bonuslu kutluyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, kasım ayının sonuna kadar harcamalarını Garanti BBVA kredi kartlarıyla yapanlar ekstra uçuş mili ve puan kazanıyor.

"Bol bonuslu Cuma" kampanyası kapsamında Bonus sahipleri, 27-30 Kasım tarihleri arasında, internet üzerinden Bonus üye iş yerlerinde yapacağı 2 harcamasına 200 TL, 4. harcamasına 20 TL olmak üzere toplamda 40 TL bonus kazanıyor.

Kampanyaya BonusFlaş üzerinden katılan Shop&Fly kredi kartı sahipleri 21-30 Kasım tarihlerinde giyim, aksesuar, kozmetik ve elektronik sektörlerinde yapacağı her 200 TL ve üzeri harcamadan ekstra 2 bin 500 mil, toplamda 5 bin mil kazanacak.

Miles&Smiles American Express sahiplerine ise 28 Kasım-1 Aralık'ta internette tek seferde yapacağı her 250 TL ve üzeri alışverişe ekstra 250 mil, toplamda 500 mil hediye edilecek.

Kart sahipleri kampanyaya ilk harcamalarından önce BonusFlaş uygulamasından "Hemen Katıl" butonunu tıklayarak katılabiliyor.

American Express Card sahipleri de 25 Kasım-31 Aralık'ta yapacağı giyim, kozmetik, aksesuar alışverişlerinde 350 TL ve üzeri her 6 harcamaya 10.000 MR Puan, toplamda 60.000 MR puan kazanacak.

Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce "PUAN" yazıp yurt içinden 3340'a, yurt dışından +905327523340'a SMS göndermek veya BonusFlaş üzerinden Hemen Katıl' butonuna tıklamak gerekiyor.

Kaynak: AA