28.06.2019 12:30
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Garanti BBVA Momentum'un yeni dönemi başladı

Garanti BBVA Momentum

Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın yeni dönemi dün başladı.

Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın yeni dönemi dün başladı.
Garanti BBVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sürdürülebilir bir iş modeli ile toplumsal konulara çözümler üreten, faaliyet alanlarında yüksek sosyal etki yaratmak isteyen sosyal girişimcilere katkı sağlamayı amaçlayan Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı, iki yılda 15'in üzerinde sosyal girişimciye destek oldu.
Programın bu yıl ki dönemi de yeniliklerle başlarken, bu dönemde 10 sosyal girişimciye daha destek verilecek.
Açıklamada verilen bilgiye göre, Tutumlu Anne , Mumo Wrap, Es Kariyer, Batır Gıda, Pulsec, Nemflora, Maide Mutfak, Sertifier, Twin Science&Robotics, Puduhepa ve Kız Kardeşleri adlı 10 sosyal girişim, Impact Hub Istanbul iş birliği ile yürütülen, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren bir programa dahil olacaklar.
Garanti BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'nın yeni dönemdeki en büyük yeniliklerinden biri ise programı başarıyla tamamlayan ilk üç girişimciye nakit para ödülü verilecek.
Bu kapsamda birinci 40 bin, ikinci 30 bin, üçüncü de 20 bin TL tutarındaki ödülün sahibi olacak.
Kaynak: AA
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