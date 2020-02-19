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Garanti BBVA Mortgage'den kamu lojmanlarından ev almak isteyenlere özel kredi

Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında konut kredisi kullandırıyor.

19.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:40Garanti BBVA Mortgage'den kamu lojmanlarından ev almak isteyenlere özel kredi
Garanti BBVA Mortgage, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı protokol kapsamında, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında konut kredisi kullandırıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mortgage, kamu lojmanlarından ev satın almak isteyen müşterilerine aylık yüzde 0,95 faiz oranıyla 120 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

Kişiye özel ödeme planından da yararlanılabilen kampanya kapsamında, konut kredisi kullanmak isteyenler Garanti BBVA şubeleri, "www.garantibbvamortgage.com" sitesi veya 444 3846 - 444 EVİM telefon hattı aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

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Kaynak: AA

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