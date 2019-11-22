Haberler » Güncel » Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi - Haber

Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi

Garanti BBVA'nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının yüzde 120'si kadar fazla talep geldi.

22.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:36Garanti BBVA'nın sendikasyon kredisine işlem tutarının üzerinde talep geldi
Garanti BBVA'nın 367 gün vadeli sendikasyon kredisine işlem tutarının yüzde 120'si kadar fazla talep geldi.

Garanti BBVA açıklamasına göre, işleme, ilk defa kreditör olarak katılan 8 banka dahil, 16 ülkeden 31 banka katılım sağlarken, yılın ikinci yarısında en yüksek kredi yenileme oranına ulaşıldı. Sağlanan kredi 229 milyon 500 bin dolar ve 518 milyon 800 bin avro olmak üzere, iki dilim halinde sırasıyla "Libor+yüzde 2,25" ve "Euribor+yüzde 2,10" maliyetle temin edildi.

"Hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnunuz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:
"Garanti BBVA olarak, gerek yeni katılan gerek katılımlarını arttıran bankalarla yüzde 100'ün üzerinde yenileme oranına ulaştığımız sendikasyon kredisi, hem muhabir ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı gösteriyor. Sendikasyon kredisinin yenilenmesinden ve özellikle işlem için hedeflenen tutarın oldukça üzerinde talep geldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, Garanti BBVA'nın yurt dışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü bir kez daha kanıtlarken, bankamızın dış ticaretin finansmanına sağladığı katkıyı ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette sunduğu desteği pekiştirecektir."

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayındır'a tarıma dayalı ihtisas organize sanayi müjdesi
19:20 Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davası: İstinaf mahkemesi cezaları onadı
19:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Bayındır Belediyesini ziyaret etti
19:18 CUMHURBASKANI ERDOGAN BAYINDIR'DA VATANDASLARA HITAP ETTI-1
19:18 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Sinop'ta
19:05 Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
17:20 Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz
12:14 Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
22.11.2019 19:23:07