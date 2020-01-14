Haberler » Ekonomi » Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı - Ekonomi

Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı.

14.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:12Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen girişimcilik çalışmaları ile  girişimcileri destekleyen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı. Girişimcilik eko sistemine olan katkısı ile fark yaratan Garanti BBVA Partners'a başvurular 14 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2020 yılı başvuruları 14 Ocak tarihinden itibaren https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek. Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler.2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'den fazla girişimciye destek verildi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:38  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
14:36  Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
14:36  Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
14:34  Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
14:34  Borsada günün ilk yarısı (2) - Ekonomi
14:09  TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi - Ekonomi
13:40  Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan asgari ücrete yüzde 50 zam sözü - Ekonomi
13:19  Hamsinin 5 liraya düştüğünü duyalar, almak için birbiriyle yarıştı - Ekonomi
12:14  Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi - Ekonomi
12:09  'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu - Ekonomi
14.01.2020 14:41:49