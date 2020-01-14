Garanti BBVA Partners 2020 girişimci başvuruları başladı

Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen girişimcilik çalışmaları ile girişimcileri destekleyen Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem başvuruları başladı. Girişimcilik eko sistemine olan katkısı ile fark yaratan Garanti BBVA Partners'a başvurular 14 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Girişimlerin ihtiyaç duyduğu ofis, mentorluk, eğitim desteğinin de verildiği Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı'nın 2020 yılı başvuruları 14 Ocak tarihinden itibaren https://www.garantibbvapartners.com/ adresi üzerinden yapılabilecek. Programa, asgari uygulanabilir ürün ve hizmete sahip, üç yıldan kısa süredir faaliyet gösteren ve ölçeklenebilir iş modeline sahip tüm girişimler başvuruda bulunabilecek. Başvurular sonrasında jüri seçim sürecinden geçen girişimciler, programın sunduğu desteklerden yararlanabilecekler.2015 yılında hayata geçirilen Garanti BBVA Partners çatısı altında bugüne kadar 50'den fazla girişimciye destek verildi.