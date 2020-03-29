Garanti BBVA TBB'nin kredi protokolüne katılıyor

Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, Koronavirüs salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

Garanti BBVA protokol kapsamında, 30 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerini devreye alacak.

Garanti BBVA, geçtiğimiz hafta Koronavirüs salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine karşı "Ekonomi Destek Paketi" adı altında bir dizi tedbiri de uygulamaya koymuştu. Bunlara ek olarak, yeni devreye alınan "Çek Ödeme Destek Kredisi" ile işletmelerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanırken, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketiyle de başta KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal ve ticari müşterilerin sabit işletme giderlerinin karşılanmasına destek olunacak.

İşletmeler, Hazine destekli KGF kefaleti ile, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faiz oranıyla krediden faydalanabilecek.

Kaynak: DHA