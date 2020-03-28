Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılıyor

Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, koronavirüs (Kovid-19) salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılıyor
Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) duyurduğu, koronavirüs (Kovid-19) salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılacağını açıkladı.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, protokol kapsamında, 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerinin devreye alınacağı ifade edildi.
Garanti BBVA'nın geçen hafta Kovid-19 salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine karşı "Ekonomi Destek Paketi" adı altında bir dizi tedbiri de uygulamaya koyduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Bunlara ek olarak, yeni devreye alınan 'Çek Ödeme Destek Kredisi' ile işletmelerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanırken, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği' paketiyle de başta KOBİ'ler olmak üzere, kurumsal ve ticari müşterilerin sabit işletme giderlerinin karşılanmasına destek olunacak. İşletmeler, Hazine destekli KGF kefaleti ile, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranıyla krediden faydalanabilecek."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Mansur Yavaş’tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım Ekonomi
Mansur Yavaş'tan su faturalarıyla ilgili cepleri rahatlatacak adım
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan’ın ilk sözleri Ekonomi
Yüzü asık gitti! İşte gece yarısı görevden alınan Turhan'ın ilk sözleri
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Ekonomi
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı Ekonomi
Kredi kartı kullananları sevindirecek gelişme! Asgari ödeme tutarlarında düzenleme yapıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Ekonomi
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:45: Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu - Ekonomi 16:44: Avrupa'da koronavirüs salgınına karşı önlemler artırılıyor - Ekonomi 16:36: ASKON Rize Şubesi, karaborsacılara karşı harekete geçti - Ekonomi 16:32: Garanti BBVA, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılıyor - Ekonomi 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 15:52: Gurbetçilere ait yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı - Ekonomi 15:33: Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti - Ekonomi 15:07: Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak - Ekonomi 14:43: Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız - Ekonomi 14:24: Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı - Ekonomi