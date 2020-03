Garanti BBVA, yapay zeka dijital rapor asistanlı Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

Garanti BBVA, Türkiye 'nin ilk yapay zeka dijital rapor asistanı olan Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı.Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojideki gelişimi ve dijital dönüşümü ürün ve hizmetlerine yansıtan banka, "2019 Entegre Faaliyet Raporu"nu "Gelecek 10 Yıl" konseptiyle duyurdu.Raporu okumak isteyen web sitesi ziyaretçileri, diyalog bazlı yapay zeka çözümü olan Dijital Rapor Asistanı sayesinde raporun içeriklerine hızla ulaşabiliyor. Dijital Rapor Asistanı, web sitesi ziyaretçilerinin rapor içeriğiyle ilgili sorularına Türkçe ve İngilizce cevap veriyor, linkler paylaşarak rapor deneyimini zenginleştiriyor.Rapor kapsamında Garanti BBVA yönetimi de mega trendler, dönüşen iş modelleri ve kendi alanlarındaki yansımaları doğrultusunda 2030 görünümünü aktardı. Rapora ve ses kayıtlarına "www.garantibbvafaaliyetraporu.com" adresinden ulaşılabiliyor."Sürdürülebilir kalkınma ekseninde teknoloji ile insani değerleri bir bütün olarak görüyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, son 10 yılda teknolojinin hayatlarına getirdiği hızlı dönüşümü, değişen alışkanlıkları, ihtiyaç ve beklentileri iş modellerine, ürün ve hizmetlerine sürekli olarak yansıttıklarını aktardı.Gelecek 10 yılda da değişimin büyük bir hızla devam edeceğini, bu süreçte iş dünyasının risk ve fırsatlarının aynı oranda artacağını belirten Baştuğ, şunları kaydetti:"Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Risk Raporu'nda iklim değişikliğiyle bağlantılı çevresel riskler, hem etki hem olasılık açısından en büyük 10 risk içinde en başta geliyor. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik günlük hayatımızın sıradan bir parçası olacak. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri de sürekli değişirken, ürün ve hizmetlere her yerden, her an kolay şekilde erişim, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi öne çıkacak. Garanti BBVA olarak 'Çağın olanaklarını herkese sunmak' amacıyla değişen beklentiler ve rekabet dinamiklerinin farkında, daha sürdürülebilir bir dünya için yapılması gerekenler konusunda finans sektörünün kritik rolünün sorumluluğundayız. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde teknoloji ile insani değerleri bir bütün olarak görüyor, uzun soluklu ve sağlam bir stratejiyle hareket ediyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı, finansal sağlıklarını gözetmeyi, doğru finansal kararlar vermelerini sağlamayı, işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine destek olmayı amaçlıyoruz."Baştuğ, her yıl farklılaştırdıkları ve ilkleri gerçekleştirdikleri faaliyet raporlarını da bu entegre düşünce çerçevesinde hazırladıklarını vurgulayarak, "Raporla Garanti BBVA'nın toplam değer yaratımını şeffaflıkla paylaşırken, gelecek 10 yılda mega trendler, riskler ve fırsatlar ışığında iş modelimizi nasıl şekillendirdiğimizi, dönüşümü nasıl gerçekleştirdiğimizi ve bunun tüm paydaşlarımızın yolculuklarına olan katkısını aktarmayı hedefledik." ifadesini kullandı.