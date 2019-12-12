Haberler » Ekonomi » Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi - Ekonomi

Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi

Yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel Surveys'in 2019 yılı anket sonuçlarına göre, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, Türkiye'nin en iyisi seçildi.

12.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:38Garanti BBVA, yatırımcı ilişkileri alanında Türkiye'nin en iyisi seçildi
Yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel Surveys'in 2019 yılı anket sonuçlarına göre, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, 'nin en iyisi seçildi.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500'e yakın portföy yönetim şirketi ve aracı kurumdan 14 binden fazla profesyonelin oy verdiği ankette 4 ödül kazanan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, çapında ise ilk 10 banka arasında yer alma başarısını gösterdi.
Extel Surveys'in anketinde Garanti BBVA CFO'su Aydın Güler Yatırımcı İlişkileri alanında "Türkiye'nin En İyi CFO'su" kategorisinde 3'üncülüğü elde ederken, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın, "Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" ödülüne layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, dünya çapında saygın bir araştırma şirketi olan Extel Surveys'in anketinde Türkiye'nin en iyi yatırımcı ilişkileri seçilmekten büyük onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetlerimizle elde ettiğimiz bu başarı, kurduğumuz proaktif, şeffaf ve güvene dayalı iletişimin yanında yatırımcı camiasıyla yapılan toplantıların kalitesinin bir yansımasıdır. Bu alandaki çalışmalarımızla Garanti BBVA'nın, uluslararası düzeydeki değerlendirmelerde ilk sıralarda yer almaya devam etmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de iletişimimizi aynı özenle, paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun her daim farkında olarak yürüteceğiz."

Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:22 Altının kilogramı 274 bin 400 liraya yükseldi - Ekonomi
17:22 İş dünyası, faiz indiriminin büyümeye ivme kazandırmasını bekliyor - Ekonomi
17:20 Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi
17:17 ECB / Lagarde: ECB teşvik paketleri ekonomiyi destekliyor - Ekonomi
17:02 Bankalararası Kart Merkezi'nden kart dolandırıcılık iddialarına karşı açıklama geldi - Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
15:13 Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi
14:55 Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
12.12.2019 17:33:50