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Garanti BBVA yatırımcı ilişkilerinde "Türkiye'nin En İyisi"

Yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel Surveys'in 2019 yılı anket sonuçlarına göre, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri "Türkiye'nin En İyi"si seçildi.

12.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:57Garanti BBVA yatırımcı ilişkilerinde

Yatırımcı ilişkileri alanında 45 yıldır yaptığı uluslararası anket çalışmalarıyla tanınan Extel Surveys'in 2019 yılı anket sonuçlarına göre, Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri " 'nin En İyi"si seçildi.

Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlardan 14 binden fazla profesyonelin oy verdiği ankette 4 ödül kazanan Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri, çapında ise ilk 10 banka arasında yer aldı.

Extel Surveys'in anketinde Garanti BBVA CFO'su Aydın Güler Yatırımcı İlişkileri alanında "Türkiye'nin En İyi CFO'su" kategorisinde 3.lüğü elde ederken Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın, "Türkiye'nin En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" ödülüne layık görüldü.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetlerimizle elde ettiğimiz bu başarı, kurduğumuz proaktif, şeffaf ve güvene dayalı iletişimin yanında yatırımcı camiasıyla yapılan toplantıların kalitesinin bir yansımasıdır. Bu alandaki çalışmalarımızla Garanti BBVA'nın, uluslararası düzeydeki değerlendirmelerde ilk sıralarda yer almaya devam etmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de iletişimimizi aynı özenle, paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun her daim farkında olarak yürüteceğiz" dedi.



Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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