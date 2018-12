Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade) Filmi

Garantili Ölüm (Yoksa Paran İade) Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

27 yaşında olan William, genç fakat hayatla bağı olmayan bir adamdır. Hayatına son vermek isteyen William bu yaşına kadar birçok intihar girişiminde bulunur. Fakat hiçbirinde de ölmeyi başaramaz. Dokuzuncu intihar deneyiminde de başarılı olamayınca bir profesyonelden yardım almaya karar verir. 65 yaşında arkadaş canlısı bir adam olan Leslie ise usta bir tetikçidir. Aradığı adamı bulduğunu düşünen William, kendisini öldürmesi için Leslie’den yardım ister. Artık William’ın ölmesi için her şey hazırdır. Fakat tam da bu sırada beklenmedik bir şey olur ve genç adam hayallerinin kadını ile tanışır. Artık onun yaşaması için önemli bir nedeni vardır ve Leslie ile yaptığı anlaşmayı iptal etmek ister. Fakat Leslie’nin de suikastçılar birliği üyeliğini elinde tutabilmek için aylık kotasını doldurması gerekmektedir. İşler bir anda iki adam için de karmakarışık bir hal alır.Tom EdmundsTom EdmundsAneurin Barnard, Christopher Eccleston , Tom Wilkinson, Freya Mavor, Gethin Anthony, Nigel Lindsay, Marion Bailey, Velibor Topic, Marcia Warren, Emma Campbell-Jones, Nathalie Buscombe, Carol MacReady, Harry Collett, Orion Lee, Eileen Nicholas, James Kermack, Keir Charles, Cecilia Noble, Tim Steed, Gioacchino Jim Cuffaro , Mark Penfold, Parth Thakerar, Neelam Bakshi, Louis Harrison, Ashton Henry-Reid, Terenia Cooper, Margaret RobsonAksiyonDead In A Week (Or Your Money Back)Guild of Assassins2018İngiltereİngilizce90 dk.Kurmaca Film21.12.2018