"Garatren" artık 22 ülkede

Sanayi sitesinde "Garatren" markasıyla çeşitli kapasitelerde elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan tramvay üreten Denizlili girişimci Tahir Öztürk'ün firması, ihracat yaptığı ülke sayısını 22'ye çıkarmayı başardı.

Merkezefendi ilçesinde yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Tahir Öztürk, çırak olarak başladığı elektrikçilik sektöründe kendisini geliştirerek, 1986'da firmasını kurdu.

Denizli Belediyesinin 2010'da açtığı elektrikli araçlar ihalesini kazanan Öztürk, 6 aylık çalışmanın ardından iki adet 26 kişilik elektrikli gezi aracı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra sanayi sitesinde büyük bir iş yeri kiralayan Öztürk, kurduğu 8 kişilik ekiple kendi markasının patentini alarak çeşitli boy ve koltuk sayısında ürettiği tramvayları önce yurt içinde piyasaya sundu, ardından ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ihraç etmeye başladı.

"Zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyoruz"

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaokuldan mezun olduktan sonra hayatının sanayide geçirdiğini ve 25 yıllık elektrikçiliği bırakarak farklı bir sektörde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Çeşitli tasarımlarla ve "Garatren" markası adı altında 20 çeşit akülü ve elektrikli araç üretebildiklerini anlatan Öztürk, "Her geçen yıl ürünlerimize olan ilgi artıyor. İlk yıllarda çocuklar için trenler yaptık. Daha sonra ürünlerimizi çeşitlendirerek kapasitemizi arttırmaya başladık. Yurt içi ve dışından çok talep alıyoruz. Zaman zaman talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. ABD, İngiltere, Rusya, İspanya, Hindistan, Irak, Arnavutluk, İsviçre, Litvanya, Hindistan ve Suudi Arabistan olmak üzere 22 ülkeye elektrikli ve güneş enerjili araç ihracatı yapıyoruz." diye konuştu.

"Hedef ihracat yapılan ülke sayısını 25'e çıkarmak"

Denizli'den dünya pazarına tramvay göndermenin gururunu yaşadıklarını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Araçlarımızı minimum enerji ile maksimum verim anlayışıyla tasarladık. Bu ürettiğimiz tren ya da tramvayın aynısı yurt dışından iki katı daha pahalıya ithal ediliyor. Biz bunu yarı fiyatına imal ediyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ı yerli üretimdir. Motor hariç tüm parçaları ülkemizden temin ediyoruz ve ülkemize katma değer sağlıyoruz. Tek kişilik ya da 60 kişilik araçlar üretebiliyoruz. Tramvay, fayton ve tren gibi tasarladığımız ürünleri, kapasitesine göre 15 bin ila 500 bin lira arasında değişen fiyatlara satıyoruz. Geçen yıl 150 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 25'e çıkarmak."

Kaynak: AA