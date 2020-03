Garenta ve ikinciyeni.com'dan koronavirüs önlemleri

Garenta ve ikinciyeni.com, küresel ölçekte salgın haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili sürücüleri uyardı ve alabilecekleri basit önlemleri sıraladı.Virüsün önüne geçebilmek amacıyla ilk olarak hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Garenta ve ikinciyeni.com Satış Direktörü Zafer Salman, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:Kişisel hijyen ve dezenfeksiyon kuralları her zaman birinci sırada geliyor. Araç içi ve dışında direksiyon, tavan, vites topuzu, sinyal kolları, ön panel, kapı ve bagaj kolu, kaput gibi elle temas edebileceğiniz tüm noktaları dezenfekte edilmeli.Dezenfeksiyon işlemi her 15 günde bir antibakteriyel dezenfekte ürünleriyle tekrarlanmalı.Dezenfeksiyon işlemlerinin tamamı lisanslı ürünlerle yapılmalı. Aksi halde insan sağlığını tehdit edecek farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.Garenta ve ikinciyeni.com koronavirüs önlemlerini aldıŞirket olarak koronavirüse karşı aldıkları önlemleri de açıklayan Zafer Salman, "Garenta DAY markamızla, müşterilerimize teslim edeceğimiz her aracı temizliyor, hijyen kurallarımızı uyguluyor ve koronavirüse karşı dezenfekte ederek müşterilerimize sunuyoruz" dedi.İkinciyeni.com markasıyla Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini ve platform üzerinden satılan her aracı önümüzdeki haftadan itibaren dezenfekte ederek yeni sahiplerine teslim edeceklerini belirten Salman, "ikinciyeni.com platformu üzerinden satılan her aracı temizleyip hijyenik hale getirdikten sonra yeni sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Yeni tip koronavirüse yönelik aldığımız önlemler kapsamında, araçlarımızı yeni sahiplerine teslim etmeden önce antibakteriyel dezenfeksiyon maddeleriyle temizleyeceğiz ve bu şekilde teslimatını yapacağız" şeklinde konuştu.MOOV by Garenta araçları da dezenfekte ediliyorİstanbul ve İzmir'de paylaşımlı araç modeliyle çalışan, kullanılan süre kadar, 15 dakikalık periyodlarla ödemenin yapıldığı araç kiralama hizmeti MOOV by Garenta'da da araçların periyodik olarak temizlendiğini belirten Salman, MOOV by Garenta araçlarının toplu taşımaya önemli bir alternatif olduğunu, kullanıcıların araçları kendi araçları gibi istedikleri süre kadar kullanabildiklerini belirtti.

Kaynak: Carmedya.com