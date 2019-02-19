Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale son dönemde birçok zorlukla boğuşuyor. Performansı nedeniyle eleştirilen Galli yıldız, bir yandan ertelemek zorunda kaldığı düğünün güvenliğini sağlamak için uğraşıyor.

MAFYA, EVİN ÖNÜNDEKİ ARABALARI YAKTI

Hatırlanacağı üzere Bale – Emma çifti Emma'nın babasının geçtiğimiz yıl hapse girmesi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Bu kez de Emma Rhys-Jones'un kardeşi milyon dolar ve uyuşturucunun dolu olduğu valizle ortadan kaybolunca mafya, büyükbabası ve büyükanesinin evine saldırarak evin önündeki arabaları yaktı.

DÜĞÜN TOGAMAGO ADASINDA

Gareth Bale ise bu olaylardan dolayı düğünde güvenliği sağlamak için komando kiraladı. Gareth Bale ile Emma'nın düğünleri Togamago adasına alındı. Düğüne 150 kişi davet edildi.

(Futbol Arena)