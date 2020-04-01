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Garip Sahillioğlu: "İş hacmi azaldı diye kimseyi işten çıkarmayacağız"

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle iş hacminin azalması gerekçesiyle hiçbir çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirtti.

01.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:43
Garip Sahillioğlu:
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle iş hacminin azalması gerekçesiyle hiçbir çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirtti. Sahillioğlu, "Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak Mars Logistics olarak biz büyük bir aileyiz ve bir aile ruhuyla bu zor günleri atlatacağız." dedi.

Türkiye 'nin önemli lojistik şirketlerinden Mars Logistics'in Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, pandemi süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının ve ailelerinin, temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Garip Sahillioğlu, "İş sürekliliği planımız ve bugüne kadar yaptığımız teknolojik yatırımlar sayesinde, uygun olan tüm birimlerimizde 12 Mart tarihinde uzaktan çalışma modeline geçtik. Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için lojistik sektörünün çalışmalarına devam etmesi şart. Bu sebeple işlerin sürdürülebilirliği adına saha çalışanlarımız için de önlemler aldık. Sosyal mesafe şartlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturduk ve tüm tır, depo ve ofislerimizde dezenfektan çalışmalarını sık sık gerçekleştiriyoruz." dedi.

Şu anda karayolu taşımacılığında, ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan dolayı sıkıntılar yaşandığını belirten Sahillioğlu, müşterilerine alternatif taşıma modelleri sunarak operasyonlarına devam ettiklerini belirtti.

"Odağımız sizler olacaksınız"

Lojistik sektörünün süreçten daha şimdiden negatif yönde etkilendiğine, ancak ertelenmiş bir iş potansiyelini ortaya çıkaracağına dikkat çeken Garip Sahillioğlu, şu anki önceliğin istihdamı korumak olduğunu belirtti.

Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı bilgilendirmede, "30 yıldır siz değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber önemli işlere imza attık. Başarılar kazandığımız gibi ulusal ve küresel krizler de yaşadık. Fakat şirket olarak hiçbir zaman krizi bahane etmedik, sorumluluktan kaçmadık ve istihdam tarafında küçülmeye gitmedik. Bu süreçte de, daha önceden olduğu gibi, odağımız sizler olacaksınız. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu pandeminin işlerimize olumsuz etkileri mutlaka olacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki koronavirüs sürecinden dolayı iş hacmimizin azalması sebebiyle hiçbir Mars çalışanı işini kaybetmeyecektir." dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Garip Sahillioğlu: 'İş hacmi azaldı diye kimseyi işten çıkarmayacağız' - Ekonomi

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