Garnizon Komutanı Aydoğdu'dan Kaymakam Pişkin'e Ziyaret

Kastamonu
Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Tosya
İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin
'i ziyaret etti.
Kastamonu Kaymakam Deniz Pişkin, makamında Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu'yu konuk etti. Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu ziyaretten dolayı Kaymakam Pişkin, Aydoğdu'ya teşekkür etti. Aydoğdu ise Kaymakam Pişkin'e çalışmalarında başarılar diledi. Tosya Askerlik Şube Başkanı Personel Asteğmen Alper Demiray'ın da bulunduğu ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - KASTAMONU
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Kaynak: İHA