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Garnizon Komutanı İlkadım Belediyesinde

Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

28.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:21Garnizon Komutanı İlkadım Belediyesinde
Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün misafirperverliği dolayısıyla Başkan Necattin Demirtaş'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Demirtaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Garnizon Komutanı Üstün'e İlkadım için güzel çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Ziyaret sonrası İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün'e yeni belediye hizmet binasını gezdirdi. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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