Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin eski CEO'su Garry Cook kulübün başında olduğu dönemde başlarına gelen komik "Messy" olayını anlattı.

2008-2011 yılları arasında görev yürüten Cook, "2008 yılıydı Londra'da kulübün sahibiyle bir konferans konuşması yapıyorduk, konuşmada Paul Aldridge'de vardı. Paul kulüp sahibiyle birlikte çalışan Pairoj Piempongsant'a ne yapmamız gerektiğini sordu. Masaj yaptıran Pairoj ise bize "İşte orası, orası çok kötü" (messy, messy very messy, it getting messy) dedi. Biz bunu duyduktan sonra şaşırdık ve Messi'den bahsettiğini düşündük. Ne yapmamız gerektiğini düşünürken en sonunda ben Messi'ye 82 milyon euroluk teklif götürüp neler olacağını görelim dedim." diyerek devam etti.

"SİZ ÇILDIRDINIZ MI?"

Messi transferini isteseler birkaç hafta içinde bitirebileceklerini söyleyen Cook,"Birkaç gün sonra o dönemin Premier Lig başkanı Dave Richards beni aradı ve, "Siz çıldırdınız mı? Gerçekten Messi'ye 82 milyon euroluk bir teklif götürdünüz mü? Barcelonalı yetkililer beni aradı ve bunun bir şaka olup olmadığını sordu. Eğer gerçekse bir kaç içinde anlaşmaya verebileceklerini söyledi" dedi. 2008 yılında da 82 milyon euro çok büyük bir paraydı. Biz o dönem Robinho'yu 37 milyon euroya alıp kulüp rekorunu kırmıştık." diyerek sözlerini noktaladı.

Lionel Messi, 2009 sezonunda bütün kulvarlarda çıktığı 53 maçta 47 gol 13 asist yaptı.