Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok!

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayağında burkulma olan ve maça devam edemeyen Garry Rodrigues, kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayene edildi.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOK

Yapılan tetkiklerinde oyuncunun ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Bu durumda Rodrigues'in hafta sonundaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.

RODRİGUES YERİNE MOSES

Sakatlığı düzelen Victor Moses, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tercih etmesi durumunda derbide sahada olabilir. Bilindiği üzere Galatasaray, Garry Rodrigues'i PAOK'tan 5,3 milyon euroya transfer edip 9 milyon euroya Al İttihad'a satmıştı. 28 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla 78 maça çıkarken, 16 gol, 16 asistlik performans sergiledi.