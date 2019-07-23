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Garry Rodrigues için şok iddia! Prense giden mektupta ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kiraladığı belirtilen Garry Rodrigues için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'da Al İttihad Kulübü'ne soruşturma açılınca oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro bedelle kiralandığı hatta 2 yıllık kiralama sonrasında zorla satın alma maddesi olduğu belirtildi. Oyuncunun ücretinin tamamını Fenerbahçe ödeyecek.

23.07.2019 09:45
Garry Rodrigues için şok iddia! Prense giden mektupta ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Rodrigues'i bedelsiz kiraladığı şeklindeki açıklama Al İttihad Kulübü'ne yönelik Suudi Arabistan'da soruşturma açılmasına neden olmuştu.

Spor Genel Otoritesi Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki El Faysal, Al İttihad yönetiminden bu konuyla ilgili açıklama beklediğini ileten bir mektup yazdı. Al Faysal'ın mektubuna Rodrigues'in eski başkanı Anamar bin Abdullah Al-Haili'den cevap geldi.

KİRALAMA BEDELİ YILLIK 2,5 MİLYON EURO

Akşam'da yer alan habere göre; Al Haili, Rodrigues'in sezonluk 2,5 milyon euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe'ye verildiğini ve ücretin 2 sezon sonunda 'Zorunlu satın alma opsiyonu' olarak Fenerbahçe tarafından ödeneceğini bildirdi.

Ayrıca oyuncunun sezonluk ücretinin yüzde 60'ının Al İttihad tarafından ödeneceği iddialarını da yalanlayan Al Haili, "Tüm ücreti F.Bahçe ödeyecek" dedi.

Garry Rodrigues için şok iddia! Prense giden mektupta ortaya çıktı

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Sultan Abdülaziz, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (4)
FENERİST: gerizekalılar böyle sahtekarlık yapyolar sonra vınn vınn vınn köre bi sadaka dilenci mikroplar:):):)
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BEDREDDİN: Fenev beleşe aldık demişti amaaaaa
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ASLAN: yok lan fenerbahçe ali koç vizyonu misyonu :))) GALATASARAYIN 9 milyona sattığı oyuncuyu bedelsiz kirala Allah Allah ne hayır sever bir klüpmüş fener de yine şkeeeler kokuyor :))
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ASLAN1973: Ali Koçla kaldığı yerden şikeye devam kanında var bunların kanından ezikler
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