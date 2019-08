Garry Rodrigues: Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz

"Fenerbahçe gibi bir kulübe geliyorsanız hedefiniz şampiyonluktur"

İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, yeni sezon öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe forması giydiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Garry Rodrigues, "Bu büyük kulübün hedeflerini gerçekleştirmek için buraya geldim. Burada oynayacağım için, içimde büyük bir istek var. Takımı yukarılara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Kendimi evimde gibi hissediyorum. İnsanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Bana saygı duyuyorlar. Bende bundan dolayı çok mutluyum. Takımın hedefleri doğrultusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.

"FENERBAHÇE GİBİ BİR KULÜBE GELİYORSANIZ HEDEFİNİZ ŞAMPİYONLUKTUR"

Süper Lig'de rekabet ortamının çok yüksek olduğunu vurgulayan Rodrigues, "Kendimi iyi ve fit hissediyorum. Bu sene için hiçbir şekilde mazeretimiz, özrümüz olamaz. Hedefimiz belli. Bunun içinde elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ligde çok iyi takımlar var, çok iyi oyuncular var. Kolay değil ama Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geliyorsanız zaten hedefiniz şampiyonluktur. Rekabet ortamı gerçekten çok yüksek. İyi takımlar var ama bizde Fenerbahçeyiz. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"HOCANIN MENTALİTESİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Sarı-laciverlilerin teknik direktörü Ersun Yanal hakkında da konuşan Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Hocanın mantalitesini gerçekten beğeniyorum. Oyunu öncelikle geriden pasla beraber başlatmaya çalışıyor. Biz zaten yüzde 80 yüzde 70 topa sahip olacak takım olacağız. Oyunu domine edecek bir anlayış sergiliyoruz. Hocanın düşünce tarzı, taktiksel anlayışı gerçekten beni memnun ediyor. İyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her zaman aslında topa sahip olamazsınız ama Fenerbahçe gibi büyük takımlar maçlara çıktığında sürekli olarak oyunu domine etmesi lazım. Topu kontrol etmesi lazım. Bizde bu anlayışla idmanlarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Hazırlık sürecine değinen başarılı oyuncu, "İyi takımlarla maçlar yaptık, iyi takımlarla mücadele ettik. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"TANRI VE AİLEMDEN SONRA FUTBOL HER ŞEYİM"

28 yaşındaki oyuncu, Gazişehir Gaziantep maçında tek hedeflerini galibiyet olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig başlıyor, herkes heyecanlı. Bizler de aynı şekilde. Tek düşüncemiz galibiyet. Ona odaklandık. Umuyorum ki bunu gerçekleştireceğiz. Şampiyon olmak için oynayan takımız. Tek bir hedefimiz var. Şampiyon olmak. Bunun için hep beraber çalışacağız. Lig uzun bir maraton. Şampiyonluktan başka hedefimiz yok. Bunun için çalışacağız. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ana hedefimiz ortada. Sadece buna odaklanıyoruz. Taraftarlardan istediğimiz pozitif olarak bize enerji vermeleri. Onlar en iyisini hak ediyorlar. Kadıköy'de beni karşılayış şekilleri beni çok mutlu etti. Buraya geldiğimden beri çok pozitif enerji alıyorum. Bizim onlara vereceğimiz şey belli. Zaten bunun için çalışıyoruz. Onlara mutluluk vermek istiyoruz. Bu arada takımda arkadaşlık ortamı da çok güzel. Sadece saha içinde değil saha dışında da beraberiz. Aile olmak için birbirinizi iyi tanımanız gerekiyor. Aile olursanız daha güçlü olursunuz. Takım ruhu gerçekten çok güzel. Buradaki insanlar birbirine saygı gösteriyorlar. Saygı unsuru devam ettikçe istediklerimiz gelecektir. Yeni sezona başlıyoruz. Umarım beraber çok güzel bir sezon geçireceğiz. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Sizlerin pozitif desteğine ihtiyacımız var. Sizlere güveniyoruz. Sizler de bize güvenin."