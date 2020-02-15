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Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi: Üzülüyorum

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Galatasaray maçında bilerek oynamak istemediği yönünde mesajlar almasının ardından tepki gösterdi. Rodrigues, "Üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum" dedi.

15.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:56

'de maçı öncesinde sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Garry Rodrigues, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin ardından flaş paylaşımda bulundu.

maçında "bilerek oynamadığı" yönünde iddialar üzerine tepki gösteren Rodrigues, "Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İLK YARIDAKİ MAÇTA DA OYNAMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, ilk yarıdaki Galatasaray maçında da sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi: Üzülüyorum

Garry Rodrigues, Galatasaray, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (1)
MEMET33:EN BÜYÜK VE ÖOK BÜYÜKTÜR GALATASARAY. RAKİMİZDEKİ OYUNCU DAHİ BİZİM OYUNCUMUZDUR. NEYSE DERİN MEVZU BU, KUŞLARIN ANLAMASI ZOR. . SENEYEDE ONYEKURUYU VERECEĞİZ. . .
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