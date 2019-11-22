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Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues transferi için Suudi Arabistan ekibine FIFA'dan uyarı geldi. Galatasaray'a ödenecek transfer taksidinin 5 milyon eurosunu ödemeyen Al Ittihad, kısa süre içerisinde ödeme yapmaması durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

22.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:34

Sezon başında Al Ittihad'dan 'ye transfer olan Garry Rodrigues'in 'dan Suudi Arabistan'a gidişiyle ilgili FIFA'dan uyarı geldi.

Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuyu Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş, 4,5 yıllık imza attırmıştı. Al Ittihad kulübü daha sonra 11 maçta 1 gol 2 kaydeden oyuncuyu sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye göndermişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.

4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı.

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Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

Suudi Arabistan, Garry Rodrigues, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


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