Garry Rodrigues transferinde taksitleri ödemeyen Al Ittihad'a FIFA'dan transfer yasağı gelebilir

Sezon başında Al Ittihad'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Garry Rodrigues'in Galatasaray'dan Suudi Arabistan'a gidişiyle ilgili FIFA'dan uyarı geldi.

Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuyu Galatasaray'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş, 4,5 yıllık imza attırmıştı. Al Ittihad kulübü daha sonra 11 maçta 1 gol 2 kaydeden oyuncuyu sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye göndermişti.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'a ödenmesi gereken 5 milyon euro bedelindeki taksitleri tamamlayamayan Al-Ittihad kulübü, FIFA'dan uyarı aldı.

4 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR

Sarı kırmızılılara ödenmesi gereken miktarın kısa süre içerisinde verilmemesi durumunda 2 ile 4 transfer dönemi ceza alınabileceği kaydedildi.

Öte yandan transfer konusunda kısa bir yanıt veren Al Ittihad'ın Başkanı Mohammed Al-Fayez, "Şu anda yeni transferler hakkında konuşmanın sırası değil. Mevcut takımın sonuna kadar arkasındayız" sözlerini kullandı.