15.07.2019 09:44
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Garsonu öldüren gence müebbet hapis

Garsonu öldüren gence müebbet hapisBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Garsonu öldüren gence müebbet hapis
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Olay Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Orhan Çinko (19), mahallede dolaşırken bir fastfood yemek şirketinde garson olarak çalışan Muhammet Bal ile tartışmaya başladı. Orhan Çinko, tartıştığı Bal'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çinko ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Orhan Çinko hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan açılan davada sona gelindi. Önceki duruşmalarda kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, yaşananları hatırlamadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Adli tıp raporlarında sanık Çinko'nun akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti raporların ardından sanık hakkında kararını verdi. Çinko kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Garsonu öldüren gence müebbet hapis
Kaynak: İHA
Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:16   Sarıgöl'de fırtına etkili oldu
13:10   15 Temmuz darbe girişimi arşiv görüntüleri
13:09   Dağda yaralanan belediye şube müdürü helikopterle hastaneye ulaştırıldı
13:05   Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
12:45   Fransa'da Cezayir'in futbol kutlamaları işkenceye döndü
12:42   El Bab'da bombalı araç patlatıldı
12:36   Rize'de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231'e yükseldi