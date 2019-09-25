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Gary browne, darüşşakafa tekfen'de

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolo oyuncu Gary Browne ile anlaştığını duyurdu.

25.09.2019 16:14Gary browne, darüşşakafa tekfen'de
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, Porto Rikolo oyuncu Gary Browne ile anlaştığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Darüşşakafa Tekfen kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Yeşil-siyahlı ekip, Porto Rikolu oyun kurucu Gary Browne'yi kadrosuna kattığını belirtti. 26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yılı İsrail Ligi ekiplerinden İroni Nes Ziona takımı formasını giyerken yaz aylarında Çin'de düzenlenen Basketbol Dünya Kupası'nda da Porto Riko milli takım formasını terletti.
Browne, geçtiğimiz sezon İsrail liginde 14.0 sayı, 4.8 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Porto, Spor

Kaynak: DHA

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