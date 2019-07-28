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Gary Cahill transferi için Didier Drogba devreye girecek!

Galatasaray, sözleşmesi elinde bulunan Gary Cahill'i gündemine aldı. İngiliz basını sarı-kırmızılıların bu transfer için Didier Drogba'yı devreye soktuğunu yazdı.

28.07.2019 14:15
Gary Cahill transferi için Didier Drogba devreye girecek!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea ile sözleşmesi bu yaz sona eren Gary Cahill, daha önceki dönemlerde sıklıkla Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti. Henüz kendisine kulüp bulamayan ve bonservisi hâlâ elinde olan 33 yaşındaki İngiliz stoperle ilgili Ada basınından gelen son haberse Sarı Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı.

SERİ'Yİ DE İKNA ETMİŞTİ

Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi olan The Sun, Galatasaray yöneticilerinin kariyerini Londra'da sürdürmek istediği öğrenilen deneyimli savunmacının transferi için eski yıldızları Didier Drogba'yı devreye soktuğunu duyurdu. Aynı zamanda Cahill'in eski takım arkadaşı olan 41 yaşındaki efsanevi ismin oyuncuyu Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Bilindiği üzere Jean Michael Seri'yi de Didier Drogba ikna etmişti.

(Fanatik)

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Didier Drogba, Galatasaray, Gary Cahill, Spor

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GERCEKCİ: Adamsin DROGBABA Adam.
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