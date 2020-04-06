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Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, kariyerinden futbola, koronavirüsten Brexit'e kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Gol atmanın cinsel ilişkiye girmekten daha güzel olduğunu söyleyen Lineker, yalnız yaşamanın kendi tercihi olduğunu dile getirdi.

06.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:33

Dünyada futbol an itibariyle belirsiz bir geleceğe kadar durduruldu. İngiliz BBC kanalında spor programı sunuculuğu yapan efsane futbolcu Gary Lineker, koronavirüsten, yalnızlığına ve hatta Brexit'e kadar yorumlarını paylaştı.

Programın son bölümü Gary Lineker'in evindeki mutfağında çekildi. Lineker, evinde oğlu George'nin, tat ve koku alamadığını anlatması üzerine karantina gerçeğini fark ettiğini anlattı. Gündemle ilgili konuşan Lineker; "Birkaç ay öncesine kadar beraber program yapıyorduk ancak artık sosyal mesafe kuralları var ve uzaktan bunu yapabilmenin yolunu bulmalıyız." dedi.

GÖNÜLLÜ KARANTİNAYA GİRDİ

Lineker, oğluyla beraber Google 'da arama yaptıktan sonra bunun koronavirüsün bir semptomu olabileceğini öğrendiklerini anlattı. Bunun üzerine 28 yaşındaki George'yi annesinin yanına gönderdiğini ve orada karantinaya girdiğini anlattı. İngiliz efsane de kendi evinde herhangi bir semptom görmemesine rağmen karantinaya girdi.

İNGİLİZ FUTBOLSEVERLERİN GÖZDESİ

Gary Lineker, 1990 Dünya Kupası'nda finalin eşiğinden dönen İngiltere takımının yıldızlarındandı. 59 yaşındaki eski futbolcu bu nedenle hayatı boyunca kamuoyunun gözü önünde yaşadı. 1994 yılında emekli olan Lineker an itibariyle BBC'nin en çok kazanan yorumcusu unvanına sahip durumda.

"GOL ATMAK, CİNSEL İLİŞKİDEN DAHA GÜZEL"

Lineker, Ian Wright ile yaptıkları podcast programında eğlenceli bir tartışmaya da imza attı. Lineker seks mi gol atmak mı sorusuna; "Klişe bir soru ama gol atmak, cinsel ilişkiden daha güzel midir? Gol atmanın daha güzel olduğuna hepimiz eminiz herhalde. Herkes cinsel ilişkiye girebilir ama herkes büyük bir maçta gol atamaz. Artık gerçeklerle yüz yüzeyiz. İkimiz de bir daha gol atamayacağız, hatta cinsel ilişkiye de girmeyeceğiz.(Gülerek)" dedi.

"YALNIZLIĞI BİLEREK SEÇTİM"

Lineker, göz önünde olma durumu yüzünden yalnızlığı seçtiğini anlattı. Lineker bu durum için; "Kimsenin beni bir lokantada, henüz bir iki kere görüştüğüm bir kişiyle görmesini istemem. Medya durumun üzerine gider. Bu yüzden biraz dikkatli davranıyorum." dedi.

"BREXIT BİZİ BÖLDÜ"

İngiltere'nin siyasi durumu ve koronavirüs sonrası yaşananlar için Lineker; "Brexit bizi böldü. Umarım artık bunu arkamıza koyarız ve daha büyük bir şey için savaş veririz. Görünmeyen düşmana karşı birlikte olmalıyız. Sanırım bu salgın üzerinden çıkarabileceğimiz tek pozitif sonuç bu olur." dedi.

(Sporx)

Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Etiketler: Futbol, Google, Spor

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İngiliz efsane Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
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