Gary Medel, Hangi Pozisyonda Daha İyi Performans Sergilediğini Açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Gary Medel, Fox Sports'a konuştu. Medel, defansta kendini daha rahat hissettiğini belirterek Şenol Güneş'e mesaj gönderdi. Şilili oyuncu, "Defansta oynamayı severim. Kendimi orada rahat hissediyorum." dedi.

BU SEZON 23 MAÇA ÇIKTI

Son haftalarda Pepe'nin sakatlığı sonrası Vida'nın yanında Necip'i tercih eden Şenol Güneş'in, Medel'in bu açıklamasından sonra ne yapacağı merak konusu oldu. Medel bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Ligde toplam 23 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ LİGDE 17 GOL YEDİ

Siyah-beyazlılar bu sezon ligde 17 gol yedi. Beşiktaş, hafta sonu Trabzonspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.