Menü
Haberler››Spor››Gary Neville'den sağlık çalışanlarına jest - Spor

Gary Neville'den sağlık çalışanlarına jest

Neville: Herkesin bir dayanışma göstermesi gerekiyor"Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz" - İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'in efsanevi isimlerinden Gary Neville, koronavirüs salgını nedeniyle Manchester'de bulunan otellerini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini açıkladı.

18.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:48
Gary Neville'den sağlık çalışanlarına jest

Neville: Herkesin bir dayanışma göstermesi gerekiyor

"Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz"

- İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'in efsanevi isimlerinden Gary Neville, koronavirüs salgını nedeniyle Manchester'de bulunan otellerini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre Gary Neville, İngiltere'deki sağlık çalışanlarına büyük bir jest yaptı. Efsane futbolcu, İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan iki otelini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini ve 176 yatağın bunun için hazırlandığını dile getirdi.

NEVILLE: HERKESİN BİR DAYANIŞMA GÖSTERMESİ GEREKİYOR

Bu hareketi şimdilik sadece sağlık çalışanları için yaptığını kaydeden Neville, "Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz, onlar için bunu yapmak mutluluk duyduğumuz bir şey. Şu anda yalnızca sağlık çalışanlarına destek vereceğiz ancak önümüzdeki aylarda konaklamaya ihtiyaç duyan tüm insanlar için herkesin bir dayanışma göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının, aile üyelerinden uzakta izole edilmeye ihtiyaçları olduğunu belirten Neville, "Hiçbir ücret ödemeden otelde kalabilecekler. Personelimiz, oteli normal şekilde işletecektir" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Gary Neville, Manchester, İngiltere, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Spor
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Spor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Spor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Spor
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Spor
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Spor
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading