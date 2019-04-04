Gary Owen'ın Iphegenia Oyunu İlk Kez Türk Tiyatrosunda Sahneleniyor!

Londra'da büyük ilgi gören ödüllü oyun Tuğçe Tanış yönetmenliğinde Türkiye'de de Kadıköy Theatron ve Asmalı Sahne'de tiyatro severlerle buluşuyor.

Tek kişilik ve tek perde oynanan oyunda Esra Bağışgil, Effie karakterini canlandırıyor. Oyunun konusu yalnız ve işsiz bir kadının bir gecede hayatının nasıl değiştiği trajikomik bir şekilde seyirciye aktarılıyor.

Peki bugün menfaat ve çıkarları için kim kurban ediliyor? Her sabah akşamdan kalma.. Her akşam bir öncekinin aynısı..

Effie bu dünyada yalnız ve işsiz bir kadın. Sarhoş ve kafasının iyi olmasına ara vermesinin tek nedeni parasızlık. Onu sokakta görünce gözlerinizi kaçırıyorsunuz.

Onunla göz göze gelmek o kadar da kolay değil çünkü. Ama bir gece öyle bir şey oluyor ki... Yeni bir şey.. Belki ilk defa hissettiklerinin sorumluluğunu alıyor ve ertesi gün yepyeni bir hisle uyanıyor. "Yalnız değilim" Gerçekten değil mi?

Kaynak: Bültenler