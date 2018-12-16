Gasbem'e 7 Meslek Kolunda Sınav ve Belgelendirme Yetkisi

16 Aralık 2018 Pazar 11:30



16 Aralık 2018 Pazar 11:30

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen, GSO Mesleki Yeterlilik Sınavları Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildi.GASBEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 21.11.2018 tarihli ve 2018/145 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0197 kodu ile yetki belgesini aldı.MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen GASBEM,personel belgelendirme kuruluşu oldu. GASBEM aldığı yetki belgesi ile 7 meslek kolunda mesleki yeterlilik sınavı ve belgelendirme yapabilecek.Ankara'da MYK'dadüzenlenen imza törenine,GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Genel Sekreter Kürşat Göncü ile birlikte katıldıklarını kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GASBEM'in zorlu bir süreci hızla tamamlayarak yetki belgesi alan nadir kurumlar arasındaki yerini aldığını belirtti.Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun çıkması ile birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerden bir kısmı için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.Daha önce 81 meslek için belge alma zorunluluğu bulunurken 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belge alma zorunluluğu getirilen mesleklerin 117'ye çıktığını ifade eden Ünverdi, "Firmalarda çalışan veya istihdam edilecek personellerden tehlikeli, çok tehlikeli ve zorunlu meslek sınıfına girenler için yapılacak belgelendirmeler TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır" dedi.Ünverdi, "Hassas ve dikkat edilmesi gereken bir süreç olan bu çalışmalarda firmaların ve personellerin herhangi bir problem yaşamaması adına personel ve insan kaynakları birimlerinin daha araştırıcı, sorgulayıcı ve seçici davranmasında fayda olduğunu vurgulamak isteriz" dedi.Gaziantepli sanayicilere en iyi hizmeti verebilmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Ünverdi, "Odamız tarafından üyelerimizin mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik konusundaki problemlerinin giderilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) olarak TÜRKAK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş olan Sınav ve Belgelendirme Merkezi 7 meslek dalında belgelendirme hizmeti verecek. Bu sayede Mesleki Eğitim Merkezimizde eğitim alan kursiyerler, aynı zamanda mesleki yeterliliklerinin GASBEM'den alabilecekler. Bir nevi mesleki eğitimle başlayan süreci mesleki yeterlilik belgesi vererek taçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.GASBEM'in hızlı ve etkin bir sürecin ardından TÜRKAK'a akredite olduğunu ve yetki belgesini aldığını aktaran Ünverdi, "GASBEM'in mesleki yeterlilik sınavlarını yapabilmesi için MYK'den yetki belgesi alması gerekiyordu. TÜRKAK'a akredite olduktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan aldığımız yetki belgesi ile Makine Bakımcı seviye 3, Makine Bakımcı seviye 4, Çelik Kaynakçısı seviye 3, İplik Eğirme Operatörü seviye 2, Ön İplik Operatörü seviye 3, İplik Bitim İşleri Operatörü seviye 2 ve Köprülü Vinç Operatörü seviye 3 gibi meslek kollarında mesleki yeterlilik sınavlarını yapabilecek ve yeterlilik belgesi vereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP