Gasbettikleri genci bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli yakalandı

Gasbettikleri genci bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli yakalandıGAZİANTEP'te, gasbetmeye çalıştıkları Suriyeli Fettah El Hamudi'yi (21) direndiği için bıçaklayarak öldüren 3 kişi, polis ekiplerince seyyar satıcı kılığına girilerek yakalandı.

23.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:24
Gasbettikleri genci bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP'te, gasbetmeye çalıştıkları Suriyeli Fettah El Hamudi'yi (21) direndiği için bıçaklayarak öldüren 3 kişi, polis ekiplerince seyyar satıcı kılığına girilerek yakalandı.
Olay, önceki gün Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çalıştığı iş yerinin önünde oturan Suriye uyruklu Fettah El Hamudi'nin yanına gelen 3 kişi, bıçak çekerek, cep telefonunu istedi. Hamudi telefonunu vermek istemeyince, M.Ş., H.İ.E ve H.A., ellerindeki bıçakla genci bıçakladıktan sonra telefonunu ve cüzdanını alarak kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Fettah El Hamudi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİSLER SEYYAR SATICI KILIĞINA GİRDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik 450 kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Zanlıların gidebileceği 7 ayrı adres tespit eden polis ekipleri, söz konusu adreslere yakın yerlerde seyyar satıcı kılığında nöbet tutmaya başladı. Şüphelilerin eve girdiğini gören polis, düzenlediği operasyon ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gaspçıların, Fettah El Hamudi ile bir süre konuştuktan sonra bıçaklaması ve kaçması yer aldı. Gasbettikleri genci bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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