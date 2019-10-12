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Gasilhane yenilendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde gasilhane, belediye tarafından günümüz standartlarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

12.10.2019 10:37Gasilhane yenilendi
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde gasilhane, belediye tarafından günümüz standartlarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Şaphane ilçesi Hacıhasanlar Mahallesi'nin cami gasilhanesi, eski ölçülerinden daha büyük tasarlanarak ihtiyaç büyüklüğünde mekanlar oluşturuldu. Bu kapsamda yeni gasilhanenin hemen yanında bulunan cami tuvaletleri ve abdesthane de belediye tarafından günümüz şartlarına uygun olarak düzenlendi.

Cami cemaati ve vatandaşlar, hizmetleri dolayısıyla Belediye Başkanı Rasim Daşhan'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Şaphane, Yaşam

Kaynak: İHA

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