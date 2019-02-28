Gasimep'e İş Dünyasından Yoğun Talep

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında gerçekleştirilen protokol ile hayata geçirilen Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) ilk yılında iş dünyasından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, 140 firmanın başvuruda bulunduğu proje kapsamında, mesleki beceri testini geçen 22 öğrencinin 13 firmada personel öğrenci olarak iş hayatıyla buluştuğunu ve önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda tüm talepleri karşılamak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.Milli Eğitim Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası arasında geçtiğimiz yıl Haziran ayında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi başarıyla yürütülüyor.2018-2019 Eğitim ve Öğretim sezonunda bölgede bir ilk olarak başlatılan proje kapsamında 13 işletmede 22 öğrenci personel öğrenci olarak teoride aldığı eğitimleri pratikte uyguluyor.GASİMEP'e 9. sınıfı bitirmiş gençlerin Mesleki Beceri Testi (MEBET) ile kayıtlarının yapıldığını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Proje kapsamında şu ana kadar ön başvuru formunu doldurup yetenek testine girmiş 22 öğrencimiz personel öğrenci olarak kabul edildi ve personel öğrenciler; Makina, Elektrik-Elektronik ve Mobilya alanlarına yerleştirilerek işletmelerin kalifiye eleman beklentisi doğrultusunda yetiştirilmek üzere projemiz başlamış oldu. Firmalarımızın yoğun talepte bulunduğu GASİMEP'te öğrencilerimiz haftanın 2 günü GSO-MEM'de mesleki eğitim görüyor, 3 günü ilgili işletmelerde mesleki eğitimlerine devam ediyor. Firmalar ile eşleştirilen personel öğrencilerimizin performanslarını firma ziyaretleri ile takip ediyoruz. Şu ana kadar çok güzel dönüşler aldık, firmalarımız çok memnunlar. Firma taleplerimiz de artarak devam ediyor. Bugün için talepte bulunan firma sayımız 140'a ulaştı, inşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunda tüm talepleri karşılamak istiyoruz" dedi.3 yıl boyunca işletmenin personel öğrencisi olarak eğitimini tamamlayacak gençlerin maaşları, iş kazası ve sağlık sigortası giderlerinin devlet desteği kapsamında olduğunu kaydeden Ünverdi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ön kayıt başvurularının Mart ile Ağustos ayları arasında alınacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP