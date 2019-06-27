Gaski, gençleri ağırladı

Gaziantep 'te suyun serüvenini yerinde görmek için Türk Ulusal Ajansı'nın " Avrupa Birliği " projeleri hibesiyle gerçekleştirdiği "Meeting For Cultural Of Water" projesiyle Ukrayna , Tunus , Fas , Ürdün , Litvanya , Gürcistan ve Türkiye 'nin dört bir yanından gelen 42 genç, GASKİ İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisleri ve ileri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni gezdi. Yapılan teknik gezide katılımcıların soruları tesis görevlileri tarafından cevaplandı.

Teknik gezi sonunda gelen kafileye, ülkenin ve bölgenin içilebilir su ihtiyacının karşılanması için önemli, Dünya'nın dördüncü Türkiye'nin ikinci büyük içmesuyu temin projesi olan, kentin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ İçmesuyu Temin Projesi anlatıldı.

Kafile tarafından hazırlanan "Su Kültürü" konulu kısa filmi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'e sunuldu.

Gençleri ağırlamaktan memnun olduklarını belirten Sönmezler ziyaretçilerin geleceği ilgilendiren konuların en başında gelen enerji ve su politikalarına olan meraklarını takdire şayan olduğunu söyledi.

Kültürlerarası öğrenme süreci için çok önemli fırsatlar yakaladıklarını aktaran Sönmezler, GASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu tür yaklaşımda olan gençleri her zaman destekleyeceklerini dile getirdi.

Tresette Mutfak'ın Elit serisindeki System 7 modeli, ergonomik tasarımıyla küçük mutfaklar için biçilmiş kaftan. Genişleyebilen tezgahlı paslanmaz çelik hazırlık ünitesi, altta basma paslanmaz çelik eviyesi ve armatürü, kuvars tezgah ve tezgah arası paneliyle hazır mutfaktan çok daha fazlasını sunuyor.

Gün içerisinde en fazla vakit geçirilen yerlerin başında gelen mutfakların, ergonomik olması da büyük önem taşıyor. Özellikle mutfakta yeri küçük olanlar için mutfakların daha da kullanışlı olması gerekiyor. Tresette Mutfak, küçük alanlı mutfaklar için geliştirdiği Elit serisindeki System 7 modeliyle, küçük alanlardan maksimum verimin alınmasını sağlıyor. System 7'nin en büyük özelliği, genişleyebilen tezgahlı paslanmaz çelik hazırlık ünitesi. Böylece tezgah kullanılmadığı zaman ünite yeniden küçültülebiliyor. Baharatlık, kesme tahtası, bıçak takımı gibi mutfakla ilgili birçok aparat için özel alanların oluşturulduğu System 7'de mat lake alt ve üst dolaplara, parlak lake dikey katlanır boy kapaklar eşlik ediyor. Siyah profil, kuvars tezgah ve tezgah arası panelle mutfaklara yeni bir anlayış getiren System 7'nin 10 çeşit doğal kaplama, 14 çeşit mat lake ve 21 çeşit parlak lake seçeneği bulunuyor. Evinizin ölçülerine ve dekorasyonunuza en uygun Tresette Mutfak modellerini yakından incelemek için www.tresette.com.tr internet adresini inceleyebilir ya da Caddebostan , Etiler 4A Collection mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.