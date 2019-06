Gaski, gençleri ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Türk Ulusal Ajansı tarafından gerçekleştirilen "Meeting For Cultural Of Water" projesiyle kente gelen 42 katılımcı, içme suyunun ulaşım sürecini yapılan teknik gezilerle yerinde inceledi.



Gaziantep'te suyun serüvenini yerinde görmek için Türk Ulusal Ajansı'nın "Avrupa Birliği" projeleri hibesiyle gerçekleştirdiği "Meeting For Cultural Of Water" projesiyle Ukrayna, Tunus, Fas, Ürdün, Litvanya, Gürcistan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 42 genç, GASKİ İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Atıksu Arıtma Tesisleri ve ileri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni gezdi. Yapılan teknik gezide katılımcıların soruları tesis görevlileri tarafından cevaplandı. Teknik gezi sonunda gelen kafileye, ülkenin ve bölgenin içilebilir su ihtiyacının karşılanması için önemli, Dünya'nın dördüncü Türkiye'nin ikinci büyük içmesuyu temin projesi olan, kentin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ İçmesuyu Temin Projesi anlatıldı. Kafile tarafından hazırlanan "Su Kültürü" konulu kısa filmi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'e sunuldu. Gençleri ağırlamaktan memnun olduklarını belirten Sönmezler ziyaretçilerin geleceği ilgilendiren konuların en başında gelen enerji ve su politikalarına olan meraklarını takdire şayan olduğunu söyledi.



Kültürlerarası öğrenme süreci için çok önemli fırsatlar yakaladıklarını aktaran Sönmezler, GASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu tür yaklaşımda olan gençleri her zaman destekleyeceklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA