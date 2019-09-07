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Gaski mavi masa uygulaması başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında bünyesinde kurduğu Beyaz Masa uygulamasına benzer bir uygulamayı GASKİ Mavi Masa adıyla başlattı.

07.09.2019 11:43 Gaski mavi masa uygulaması başlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı dış birimlerden kanalizasyon, içme suyu, elektrik, arıtma gibi teknik daire başkanlıklarıyla ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi amacıyla Mavi Masa Uygulaması hizmete alındı.

GASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler biriminde bulunan Mavi Masa'da; vatandaşlar tarafından altyapı sorunlarının çözümü için yazılan dilekçeler ilgili birimlere gönderilecek. Uygulamayla telefonla çözümlenebilecek sorunlara dönük koordinasyon sağlanacak, sorunlar hizmet binasına gidilmeden GASKİ Genel Müdürlüğü'nde aşılacak.

Hayata geçirilen Mavi Masa Uygulaması sonucunda vatandaşların GASKİ'den beklentileri, talepleri, şikayetleri ve önerileri direkt muhatap birimlere yönlendirilecek, sorunlu bölgelere ivedilikle müdahale edilecek.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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