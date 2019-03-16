Gaski'nin Çalışmalarıyla Su Kaybı Önlendi

Gaziantep
Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğünce 2014-2018 yıllarında "Alo 153 Arıza İhbar Hattı'na" gelen 235 bin arızaya müdahale edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, gelecek nesiller için en önemli miras olarak gördüğü suyu korumak ve yönetebilmek için yoğun gayret sarf ediyor.
Dört yıl önce su kaybında Türkiye
ortalamasının üstünde olan şehirde yapılan altyapı çalışmaları ve radar cihazları sayesinde su kaybı, azaldı.
GASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat çalıştı, 9 kombine kanal temizleme, 7 vidanjör, 3 kanal görüntüleme aracıyla vatandaşların arızalardan etkilenmesinin önüne geçti. Son 4 yılda oluşan 235 bin arızanın tamamına müdahale edildi, olumsuz hava koşulları sonucunda oluşacak sel baskınlarını önlemek için sürekli kontrol sağlandı.
Geçen yıl 45 bin arızayı yerinde çözen GASKİ, aynı yıl içerisinde uyguladığı Fiziki Su Kayıpları Önleme ve Altyapı Sayısallaştırma ile, içme suyu şebeke hatları üzerinde radar cihazı kullanarak hatlarda oluşan 650 arızayı tespit etti, onardı.
Günlük ortalama 130 arızaya müdahale eden GASKİ ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA