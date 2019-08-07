GASMEK, 1438 öğrenciyi üniversiteli yaptı

Buna göre, 46 doktor adayı tıp fakültesine, 82 mimar ve mühendis adayı mimarlık-mühendislik fakültesine, 23 avukat adayı ise hukuk fakültesine gidecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sosyal devlet nedir? Mağduru, muhtacı, yetimi, yoksulu gözeten onlar için fırsat eşitliği veren devlet anlayışıyla daha fazla yaşama dokunmaktır. Büyükşehrin bütçesinin yüzde 10'unu eğitim kurslarına ayırdık. Belediye olarak yol, park ve konut yaparak şehri güzelleştirmenin yanı sıra belediyenin en önemli görevi, yaşama ve fırsatı eşit şekilde ulaşamayanlara dokunmaktır. Bu model üzerinde çalıştık ve başardık. İyi bir tıpçı, iyi bir mühendis, iyi bir iktisatçı olmak önemli ama önce iyi insan olmak şart. Gençlerimize değerler eğitimi vermeliyiz. GASMEK artık Gaziantep'in bir markasıdır. Hep birlikte temellerini attığımız GASMEK, bugün büyüdü" sözleriyle Gazi şehri, sosyal belediyecilikte öne çıkardı.

Büyükşehir, geleceğin doktorlarını, mühendislerini, eczacılarını, avukatlarını ve öğretmenlerini yetiştirmenin onurunu yaşadı. Üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 86,3 olan GASMEK; 46 tıp fakültesi, 38 diş hekimliği ve eczacılık fakültesi, 82 mimarlık-mühendislik fakültesi, 23 hukuk fakültesi ve 160 eğitim ve fen fakültesini kazanan öğrencileriyle büyük bir başarının altına imza attı.

Türkiye'nin değerli sanatçılarından, aynı zamanda MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyelerinden Belkıs Akkale, Onur Akın, Burhan Şeşen, Hüseyin Turan ve Mehmet Gümüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde nezaket ziyaretinde bulundu. Sanatçılar, gelecek için umutlu olduklarını dile getirirken Kılıçdaroğlu da kültür sanat alanında çok önemli projeler üzerine çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin değerli sanatçılarından, aynı zamanda Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Üyelerinden Belkıs Akkale, Onur Akın, Burhan Şeşen, Hüseyin Turan ve Mehmet Gümüş, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU: FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞIN

Kılıçdaroğlu ile müzik sektörü ve telif hakları hakkında sohbet eden sanatçılar, sektördeki sorunlar hakkında da bilgi vererek önerilerini paylaştılar. Kültür sanat alanında önemli projeler hazırladıklarını ve yakında hayata geçireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz çok güzel şeyler olacak. Bu süreçte sizin gibi sanatçıların da fikirlerini bizimle paylaşması çok önemli. Farklı görüşleriniz de olabilir. Sanatçı dediğiniz zaten muhalif olur" dedi. Sanatçılar da yapılacak çalışmalara her zaman destek verecek olmaktan gurur duyacaklarını dile getirdiler.