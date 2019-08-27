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GASMEK kurslarına başvurular başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) 2019-2020 güz dönemi kursları için ücretsiz online kayıtların alınmasına başlandı.

27.08.2019 12:38 GASMEK kurslarına başvurular başladı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) 2019-2020 güz dönemi kursları için ücretsiz online kayıtların alınmasına başlandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtlar 22 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.
Öte yandan GASMEK, 2019-2020 güz döneminde 33 merkezde, 30 alanda 400 branşta kurs verecek.
Kurslara katılmak isteyenler, 26 Ağustos-22 Eylül 2019 tarihlerinde, "www.gasmek.org.tr" adresinden kayıt yaptırabilecek.
GASMEK, insanlara iş ve yaşam becerileri kazandırmayı ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara eleman açığını kapatmayı hedefliyor.
Kurslarda bu dönem, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, bilgisayar, dil eğitimleri, sağlık, spor ve müzik olmak üzere birçok branşta eğitimler verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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