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Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

25.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:24
Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran korona virüs (COVID-19) salgınına karşı önlemler tüm hızıyla alınırken, kullanılan materyaller arasında bulunan ve tedarik sıkıntısı çekilen maske ihtiyacına karşı Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bünyesinde bulundurduğu şehrin göz bebeği olarak adlandırılan GASMEK, 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başladı. Kurs merkezinde Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun günlük 10 bin maske üretilecek. Üretilen maskeler, halka ücretsiz olarak dağıtılacak, korona Salgınına karşı sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerine temin edilecek.

Gaziantep Valiliğiyle koordineli olarak yapılan faaliyette çalışan kursiyerler, korona tehdidinin ortadan kalktıktan sonra başka iş yerlerinde istihdamı sağlanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

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