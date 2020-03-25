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- Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı- Günlük üretilen 10 bin maske halka ücretsiz...

- Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı Günlük üretilen 10 bin maske halka ücretsiz dağıtılacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

25.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:12
- Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı
Günlük üretilen 10 bin maske halka ücretsiz dağıtılacak
GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), son günlerde en çok ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.
Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran korona virüs salgınına karşı önlemler tüm hızıyla alınırken, kullanılan materyaller arasında bulunan ve tedarik sıkıntısı çekilen maske ihtiyacına karşı Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bünyesinde bulundurduğu şehrin göz bebeği olarak adlandırılan GASMEK, 21 usta öğretici ve 8 biçki dikiş kursiyeriyle maske üretimine başladı. Kurs merkezinde Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun günlük 10 bin maske üretilecek. Üretilen maskeler, halka ücretsiz olarak dağıtılacak, korona Salgınına karşı sahada çalışan Büyükşehir Belediyesi personellerine temin edilecek.
Gaziantep Valiliğiyle koordineli olarak yapılan faaliyette çalışan kursiyerler, korona tehdidinin ortadan kalktıktan sonra başka iş yerlerinde istihdamı sağlanacak. - Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı- Günlük üretilen 10 bin maske halka ücretsiz...

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Yerel

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- Gasmek kurslarında maske üretimine başlandı- Günlük üretilen 10 bin maske halka ücretsiz...

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