Haberler» Güncel» Haber

GASMEK'ten YKS'de büyük başarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) açılan YKS kursundan yararlanan öğrencilerden bin 438'i Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine kayıt yaptırmaya hak kazandı.

07.08.2019 13:38 GASMEK'ten YKS'de büyük başarı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) açılan YKS kursundan yararlanan öğrencilerden bin 438'i Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine kayıt yaptırmaya hak kazandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GASMEK'teki YKS kurslarından yararlanan öğrencilerden bin 438'sı üniversiteye gitmeye hak kazandı. Öğrencilerden 46'sı tıp fakültesine, 82'si mimarlık-mühendislik fakültesine, 23'ü ise hukuk fakültesine gidecek.
Üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 86,3 olan GASMEK'te eğitim alan 38 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 160 genç ise eğitim ve fen fakültelerinde okuyacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2" Alanya'da
15:49   MİLAS'TA ORMAN YANGINI-2
15:49   Mersin Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı
15:48   Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler
15:48   Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
15:48   Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
15:48   Boya firmasından eğitime destek