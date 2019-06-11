GASMEK Yaz Okulu'nda ücretsiz kayıtlar başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) 2019 Yaz Okulu, 10-16 yaş Çocuk ve Yetişkin Grubu'nda ücretsiz kayıtlara başladı. Kayıtlar, 23 Haziran Pazar günü sona erecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in, "GASMEK, Gaziantep'in gözbebeği oldu" tanımıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan GASMEK, 29 kurs merkezinde, 30 alanda ve 375 branşta eğitim vermeye devam ediyor. Kentin mesleki eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefleyen GASMEK, kursiyerlere umut kapısı oldu. Toplumun tüm kesimine hitap etmeyi bilen merkezden yararlanan yüzlerce Gaziantepli, meslek öğrendi, bileğine altın bilezik takmayı başardı. 4 yılda 186 bin kursiyere eğitim veren GASMEK, 2019 Yaz Okulu kayıtlarına 27 Mayıs 2019'da başladı. Buna göre, bilişim teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, müzik ve gösteri sanatları, yabancı diller, yiyecek-içecek hizmetleri, sağlık ve spor, sanat ve tasarım, değerler eğitimi, Türk İslam Sanatları ve el sanatları teknolojisi branşı açılacak. Öte yandan http//www.gasmek.org.tr internet adresinden de online başvuru yapılabilecek.
Hizmet veren 29 kurs merkezi Ahmet Yesevi
Kurs Merkezi, Altınüzüm
Kurs Merkezi, Araban
Kurs Merkezi, Atakent
Kurs Merkezi, Cumhuriyet Kurs Merkezi, Emek Kurs Merkezi, Eyüp Sultan
Kurs Merkezi, Fatih Sultan Mehmet
Eğitim Akademisi, Gazikent Amaç Yapı Kurs Merkezi, Gazikent Kurs Merkezi, Güvenevler Halil Karaduman
Sanat ve Eğitim Merkezi, Hacıbaba Kurs Merkezi, Hakan Özcan
Kurs Merkezi, İslahiye
Kurs Merkezi, Karataş
Kurs Merkezi, Karkamış
Kurs Merkezi, Kurbanbaba Kurs Merkezi, Mehmet Akif Ersoy
Eğitim Akademisi, Mehmet Akif Ersoy
Sanat Atölyesi, Necip Fazıl Kısakürek
Eğitim Akademisi, Nizip
Kurs Merkezi, Nurdağı
Kurs Merkezi, Oğuzeli
Kurs Merkezi, Perilikaya Kurs Merkezi, Taşlıca İncilikaya Kurs Merkezi, Ünaldı Kurs Merkezi, Yavuz Sultan Selim
Kültür Merkezi, Yavuzeli
Kurs Merkezi ve Yunus Emre Sosyal Tesisi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
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